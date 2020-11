Анди Мъри смята, че играчите трябва да се ваксинират задължително

Бившият световен номер 1 и носител на 3 титли от “Големия шлем” Анди Мъри сподели, че според него бъдещата ваксина за коронавирус трябва да бъде задължителна за тенисистите, за да участват по турнирите.

