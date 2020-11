Възстановяването на Маркес върви по-бавно от очакваното признаха от Honda

Директорът на отбора на Repsol Honda в MotoGP Алберто Пуиг призна, че възстановяването на шесткратния световен шампион в кралския клас Марк Маркес върви по-бавно от очакваното.

Испанецът счупи своята дясна раменна кост по време на откриващата сезона надпревара за Гран При на Испания, когато в опита си да настигне колоната след грешка в началните етапи на състезанието на „Херес“. Тогава Маркес би изхвърлен от своя мотор на третия завой и при приземяването той бе ударен от своя мотор, което доведе до фрактурата. В последствие той се подложи на операция и опита да участва във втория уикенд на испанското трасе, но се отказа след само две обиколки в квалификацията.

Именно това напрежение, на което той подложи наскоро поставената планка в своята ръка наложи и втора оперативна намеса за нейната подмяна. След втората интервенция Маркес и неговия екип заявиха, че испанецът ще се завърне на стартовата решетка едва когато е възстановен на 100%. Така той пропусна оставащата част от сезон 2020 и дори се заговори, че участието му в началните етапи на 2021 година е застрашено.

Este año no he podido estrenar el diseño de casco que teníamos preparado para esta temporada. No aguanto más! Os presento el casco para 2021!

This year I couldn’t use the helmet design that we had prepared. I can't wait anymore! Here you have the helmet for 2021! #MM93 pic.twitter.com/82jcnC3SP5