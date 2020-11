Отмениха гигантските слаломи във Вал д‘Изер заради липсата на сняг

Международната ски федерация (ФИС) обяви, че предвидените за следващия уикенд гигантски слаломи от Световната купа по ски алпийски дисциплини при мъжете няма да се състоят във Вал д‘Изер, Франция.

Причина затова е липсата на сняг във френския зимен център, която прави невъзможна подготовката на трасето. Вместо това, двата старта ще се проведат в италианския курорт Санта Кантерина на същите дати (5-6 декември).

BREAKING: Due to a lack of snow, the two men's Giant Slalom races from Val d'Isère will be rescheduled in Santa Caterina Valfurva (ITA) on 5/6 December 2020. #fisalpine pic.twitter.com/kAZiPSMs3h