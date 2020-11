Други спортове И ръгбистите на Аржентина ще почетат паметта на Марадона 26 ноември 2020 | 13:49 Прочетена 109 0



Националният отбор по ръгби на Аржентина ще почете Диего Марадона в контролния мач срещу Нова Зеландия в събота, който е част от подготовката им за турнира Три нации. Така ръгбистите от Аржентина ще се опитат да уважат страстта му, когато се играе за страната, независимо за какъв спорт става дума, заяви треньорът им Марио Ледесма в четвъртък.





Argentina will honour football legend Diego Maradona on Saturday against the All Blacks by trying to match his passion for playing for the country #RIPMaradona #TriNations #ARGvNZL — Ultimate Rugby (@ultimaterugby) November 26, 2020 Реално пресконференцията измести фокуса си и разговорът мина само върху темата за Дон Диего. Марадона, който има 91 мача с националната футболна фланелка, почина на 60-годишна възраст в сряда, потапяйки нацията и целия спортен свят в траур.

Ледесма като играч има 84 срещи с ръгби-екипа на Аржентина и в живота няколко пъти се е срещал с Марадона. На тези срещи се е убедил, че носителят на Световната купа по футбол през 1986-а година е голям фен на Пумас, какъвто е прякорът на аржентинските ръгбисти.



"Той щеше да гледа и тенис, хокей, ръгби, футбол, стига да виждаше фланелка на Аржентина. Той винаги беше там и беше пример за това как се представя тази фланелка", каза Ледесма пред репортери в Сидни.

"Той е голяма фигура у нас и той олицетворява голяма част от начина, по който мислят аржентинците. Ще се опитаме да го запомним по възможно най-добрия начин, на терена, представящ цветовете на страната."

Марадона присъства на няколко мача на Пумас и Ледесма припомни един случай, когато се е появил на трибуните по време на мач срещу Нова Зеландия.





"He's a big figure in our country and he epitomised a lot of the way the Argentinians are. We'll try to remember him the best way possible, on the field representing the colours." - Mario Ledesma says Argentina will honour Diego Maradona this weekend pic.twitter.com/nJgjysfftR — Ultimate Rugby (@ultimaterugby) November 26, 2020 "Всичко спря, когато той се показа на трибуните. Имаше някаква магия", каза той. "Беше мач с All Blacks (Нова Зеландия), играта беше започнала и Диего излезе на балкона. Вдигна ръце и всичко спря. Ние, аржентинците, спряхме и погледнахме нагоре, и All Blacks спряха."

Ледесма се надяваше, че първата победа в историята над Нова Зеландия преди две седмици също е предизвикала усмивка в лицето на Марадона, докато той се бори с последиците от операцията на мозъка.

"Последните няколко месеца бяха наистина трудни за него, той бавно се изключваше и всички усещаха, че краят идва", каза Ледесма. "Така че, ако можехме да го зарадваме само малко, това би било чудесно."

Ледесма беше попитан дали смята, че духът на Марадона може да присъства по някакъв начин в Нюкасъл в събота, когато двата отбора излизат в контрола.



"Надявам се, надявам се. Защо не?" той се засмя. "Той обичаше Пумите, така че ще ни гледа."

