НБА Стеф Къри: Травмата на Клей бе като удар в стомаха, можем да победим Лейкърс 26 ноември 2020 | 13:54 - Обновена Прочетена 114 0



копирано





Steph Curry describing how he felt after hearing the injury news about Klay.



Prayers up for Klay's recovery. pic.twitter.com/ulhs4E8y3e — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 24, 2020 Голямата звезда на Голдън Стейт Стеф Къри не смята, че тежката контузия на Клей Томпсън ще се отрази толкова сериозно върху шансовете на "войните" за нова титла в колекцията си. Шесткратният участник в "Мача на звездите" е сигурен, че дори и без Клей тимът му може да победи настоящия шампион ЛА Лейкърс и останалите претенденти през предстоящия сезон. "Знаем, че можем да се противопоставим на всеки един отбор. Знаем колко ни помага Клей, знаем, че хората си мислят, че всичко за нас е приключило, че бъдещето ни не е ясно. Но е страхотно да попаднем в категорията на претендентите за златото. Знаем, че Лейкърс за шампиони, така че трябва да ги победим. Готови сме да го направим", сподели Къри в интервю за "The Undefeated". Трикратният шампион коментира и въпросната травма на Томпсън - скъсаният ахилес в десния крак. "Той е най-добрият стрелящ гард в НБА. Новината за контузията му бе като удар в стомаха, много сълзи се изляха. Наистина не знаеш какво да кажеш, защото това е човек, който трябва да премине през две поредни тежки травми... Той може да се завърне още по-силен. Обича играта и ще направи всичко необходимо, за да се завърне на паркета и отново да бъде себе си. Надяваме се на най-доброто", сподели още Къри.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 114

1