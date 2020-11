ММА Никола Дипчиков мина кантара преди ACA 114, Пламен Бъчваров отпадна заради COVID-19 26 ноември 2020 | 11:55 - Обновена Прочетена 104 0



View this post on Instagram A post shared by ACA MMA (@aca_mma) Бойците от главната битка Даниел Омиеланчук и Тони Джонсън също си влязоха в лимита за тежка категория. Двамата ще се бият за титлата.



Даниел Джеймс се провали на кантара за битката си с Михал Мартинек.



За съжаление, другият български ММА боец Пламен Бъчваров отпадна от галавечерта. Той трябваше да дебютира при професионалистите срещу опитния Раул Тутараули, но битката им бе отложена, тъй като Пламен е дал положителен тест за COVID-19.

"За съжаление и мен не ме подмина грипът. Срещата ми на 26-и отпадна. Възстановявам се и чакам нова дата за битка," сподели Бъчваров.



Пламен в момента е със статистика 9-2 в професионалния ММА и е в серия от 4 поредни победи.



