ЛА Клипърс договори бивш гард на Голдън Стейт

Former Warriors guard Ky Bowman has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Bowman will compete for a roster spot in training camp. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 25, 2020 Боумън не бе избран в Драфта миналата година, но пък бе взет в Голдън Стейт с едногодишен двупосочен договор, който му позволи да трупа опит и в Джи Лигата с дъщерния тим на "войните" - Санта Круз Уориърс. 185-сантиметровият гард изигра общо 45 мача за ГСУ, записвайки средно по 7.4 точки, 2.7 борби и 2.9 асистенции за 22.6 минути игрово време в ротацията на Стив Кър. Лос Анджелис Клипърс привлича втори нов играч в редиците си. След като се споразумя със Серж Ибака, сега калифорнийският клуб взима и гарда Кай Боумън, който бе освободен от Голдън Стейт преди няколко дни. Сделката между двете страни е негарантирана и 23-годишният плеймейкър ще трябва да покаже солидни качества, ако иска да намери място в състава на Тайрон Лу за следващия сезон, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic".Боумън не бе избран в Драфта миналата година, но пък бе взет в Голдън Стейт с едногодишен двупосочен договор, който му позволи да трупа опит и в Джи Лигата с дъщерния тим на "войните" - Санта Круз Уориърс. 185-сантиметровият гард изигра общо 45 мача за ГСУ, записвайки средно по 7.4 точки, 2.7 борби и 2.9 асистенции за 22.6 минути игрово време в ротацията на Стив Кър.

