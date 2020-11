Тенис Диего Марадона и тенисът – едно приятелство за вечността 26 ноември 2020 | 11:31 - Обновена Прочетена 332 0



25 ноември 2020 година завинаги ще остане в историята на спорта като една много, много тъжна дата. Защото на нея ни напусна един от най-великите спортисти – великият Диего Марадона си отиде от този свят едва на 60 години, а след себе си оставя много и незабравими спомени от изявите му на футболния терен.



Но само футболът не може да обхване уникална личност като Дон Диего. Неговото влияние можем да видим и в тениса.



Марадона бе голям фен на играта, а едно поколение на аржентински тенисисти черпеха вдъхновението си от него. Най-емблематичен е случаят от 2016-а година, когато той пристигна в Загреб, за да подкрепи Аржентина във финала за “Купа Дейвис” срещу Хърватия и по думите на самите тенисисти присъствието му е помогнало много за знаменития обрат и първата титла в турнира за „гаучосите“.

При 2-1 победи за Хърватия Марин Чилич водеше с 2-0 сета на Хуан Мартин дел Потро. „Кулата от Тандил“ обаче направи феноменален обрат, а в решителния мач Федерико Делбонис победи в три сета Иво Карлович, донасяйки големия успех на аржентинския тенис. А на трибуните по-щастлив човек от Марадона нямаше.

There was a lot of love for Diego Maradona in the world of tennis pic.twitter.com/Swsbdtt2sd — Tennis TV (@TennisTV) November 25, 2020 Появите му на трибуните на мачове за “Купа Дейвис” като цяло бяха постоянни, а отборният турнир далеч не е единственият, който интересуваше аржентинецът. Той бе гост също на Финалите на АТР и на други от големите тенис турнири, а през годините винаги е имал топли отношения с големите звезди като Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

Присъствията му на корта са още от времената, в които самият той покоряваше сърцата с изявите си на терена. През 1984 е в Париж и подкрепя бурно Джон Макенроу във финала срещу Иван Лендъл.

It was the French Open Final 1984 when #diegomaradona showed up on the media tribune, sitting right next to me. He cheered like crazy for #johnmcenroe. In vain, as McEnroe lost a match he never should have lost to #ivanlendl, as we know. RIP pic.twitter.com/isJNOTJK8a — rene stauffer (@staffsky) November 25, 2020 Преди година в Аржентина Роджър Федерер изигра демонстративен мач със Саша Зверев, а след двубоя бе зарадван с послание от самия Марадона: „Здравей, мастър, машина, както аз те наричам. Ти си и винаги ще бъдеш най-великият. Няма друг като теб. Искам да знаеш, че ако имаш някакви проблеми в моята държава, можеш да ми се обадиш и да ми кажеш от какво се нуждаеш. Целувки за съпръугата ти и твоите деца. Както казах, ти си машина, най-великият за всички времена.“

Настоящият №1 в аржентинския тенис Диего Шварцман пък е кръстен на легендарния футболист. След победата си над Ришар Гаске на “Мастърс”-а в Париж Шварцман написа на телевизионната камера „Fuerza Diego“ в подкрепа на своя именит сънародник.



„Не съм го виждал да играе, само в YouTube или видеа, които мога да видя по телевизията, но той е един от моите идоли. Обичам футбола и той е аржентинец. Всеки знае Аржентина заради Марадона. Затова написах ‘Fuerza Diego’, защото той страда, не е здрав в момента и имаше операция миналата вечер.“

"I think 98% of my name, Diego, is because of Maradona."@dieschwartzman pic.twitter.com/a9UqrpxszZ — ATP Tour (@atptour) November 25, 2020 За съжаление, подкрепата и молитвите на цял свят не бяха достатъчни и един голям шампион ни напусна прекалено рано. Почивай в мир, Дон Диего!

pic.twitter.com/kTVVnaEb3o — Jer Hetherington (@Hedginald) November 25, 2020 tenniskafe.com

