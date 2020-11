Майк Тайсън: Диего беше един от моите герои и приятел

"Божията ръка, Марадона ни напусна. През 1986 г. и двамата станахме шампиони. Затова често ни сравняваха. Той беше един от моите герои и приятел. Наистина го уважавах. Ще липсва много", написа Тайсън в “Туитър” към любопитна снимка, на която носи легендарния футболист на ръце.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas