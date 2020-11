Световен футбол Тридневен траур в Аржентина и Неапол след смъртта на Марадона 25 ноември 2020 | 20:17 - Обновена Прочетена 1216 0



копирано

Аржентинското правителство обяви тридневен национален траур след смъртта на Диего Марадона.

Футболният гений почина по-рано днес на 60-годишна възраст след инфаркт.



"Ти ни отведе на върха на света, направи ни невероятно щастливи. Те беше най-великият от всички. Благодаря си, че беше с нас, Диего. Ще ни липсваш завинаги", написа в "Туитър" аржентинският президент Алберто Фернандес.



От италианския футболен клуб Наполи , в който Марадона игра в периода 1984-1991 година, коментираха, че са съкрушени от новината за смъртта на аржентинеца.



"Скърбим. Това е ужасяващ удар. Чувстваме се като боксьор, който току-що е бил нокаутиран. В шок сме", заяви говорителят на клуба Никола Ломбардо.



Марадона има статут на бог в Неапол, след като помогна на местния отбор да спечели първите си две титли в италианското футболно първенство през 1987 и 1990 година, както и турнира за купата на УЕФА през 1989 година. В града също ще има траур. Always in our hearts



Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1216

1