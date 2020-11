Ужас! Големият Дон Диего е починал

За последно Марадона работеше като старши треньор на Химнасия и Есгрима от ноември 2019 година насам.



В периода 2008-2010 година той беше и селекционер на аржентинския национален отбор по футбол.

Diego Maradona has died at the age of 60



• Played in 4 World Cups

• Won 1986 World Cup and Golden Ball

• Won 9 club titles with Boca Juniors (1), Barcelona (3) and Napoli (5)



RIP Don pic.twitter.com/ke4JEJiCUQ