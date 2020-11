НБА Важен детайл за договора на Галинари с Атланта 25 ноември 2020 | 17:17 Прочетена 174 0



копирано



Sources told @TheAthleticNBA: Danilo Gallinari's partial guarantee in Year 3 with the Hawks is $5 million out of his $21.4 million owed that year. https://t.co/1fsi1zNxdw — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) November 25, 2020 В последните дни и часове Атланта прибави към състава си като свободни агенти още гардовете Рейжон Рондо, Крис Дън и Богдан Богданович, а в Хоукс драфта избраха с пик №6 тежкото крило/център Ониека Оконгву и тимът изглежда с големи шансове да играе в плейофите през новия сезон. Важен детайл, свързан с договора на италианския ветеран Данило Галинари с Атланта Хоукс, оповести журналистът от The Athletic Крис Киршнър. Контрактът на крилото е частично гарантиран за третата си година. Галинари подписа 3-годишен договор с "Ястребите" на обща стойност 61.5 милиона долара, но според информацията на Киршнър, за третия сезон само 5 милиона от пълната сума 21.4 милиона са гарантирани. Италианецът е на 32 години в момента.В последните дни и часове Атланта прибави към състава си като свободни агенти още гардовете Рейжон Рондо, Крис Дън и Богдан Богданович, а в Хоукс драфта избраха с пик №6 тежкото крило/център Ониека Оконгву и тимът изглежда с големи шансове да играе в плейофите през новия сезон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 174 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1