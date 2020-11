eSports SKADE отпадна на крачка от финала на силния турнир по Counter-Strike 25 ноември 2020 | 17:03 - Обновена Прочетена 399 0



Отборът на SKADE отпадна една стъпка преди финала на силния турнир по Counter-Strike - Nine to Five. Българите допуснаха драматично поражение с 0:2 (17-19, 14-16) от Gambit Esports. Руските играчи се намират в отлична форма и не е случайно, че са под №20 в световната ранглиста.

SKADE изигра изключително добър турнир, но в двубоя срещу Gambit направи няколко грешки в най-ключовите моменти, които класираха руснаците за финала, който малко по-късно спечелиха с 2:0 над Nemiga Gaming.

And that seals the deal! We are once again your #NineToFive champions!



GGWP! @nemigagg

#GambitCSGO pic.twitter.com/9KFyiitWcU — Gambit Esports (@GambitEsports) November 25, 2020

Победителите спечелиха 35,000 долара от наградния фонд.

