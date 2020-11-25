Станаха ясни съдийските назначения за 15-ия кръг от Втора лига

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Втора лига
Станаха ясни всички съдии, които ще ръководят предстоящите срещи от Втора лига. Първият двубой от 15-ия кръг на първенството стартира в петък (27.11), а последният ще се играе в понеделник на 30.11.
Ето и всички съдийски назначения:
"27 Ное 2020 г. Петък 14:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - Септември См
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Антон Янков Терзиев
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Созопол
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Георги Иванов Хаджийски
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Георги Стефанов Кордев
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Хебър 1918
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ФК Кариана - ФК Струмска слава 1927
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Иван Богданов Кюркчиев
29 Ное 2020 г. Неделя 12:15 ч.
Спортист 2009 - ПФК Септември Сф
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Йордан Веселинов Гулев
30 Ное 2020 г. Понеделник 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Петър Веселинов Балтов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Любомир Йорданов Войков
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията".
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