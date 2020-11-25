Кариана (Ерден)

Витоша (Бистрица) - Кариана (Ерден)

последен:
21.11.2020

Кариана (Ерден) - Струмска слава

следващ:
28.11.2020

създаване: 2012г.
стадион: "Кариана"
президент: Милан Йосифов
треньор: Веселин Великов
web:  

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Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 15-ия кръг от Втора лига

25 ноември 2020 | 16:13 - Обновена
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Станаха ясни всички съдии, които ще ръководят предстоящите срещи от Втора лига. Първият двубой от 15-ия кръг на първенството стартира в петък (27.11), а последният ще се играе в понеделник на 30.11.
 
Ето и всички съдийски назначения: 

"27 Ное 2020 г. Петък 14:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - Септември См
ГС:    Петър Григоров Григоров    АС1:    Борислав Николаев Колев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                    
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Созопол
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Калин Валентинов Киров
4-ТИ:    Мартин Живков Великов                    
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Николай Руменов Рамунски                    
СН:    Георги Стефанов Кордев     
 
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Хебър 1918
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                    
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
28 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ФК Кариана - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ:    Благой Кирилов Манов                    
СН:    Иван Богданов Кюркчиев     
 
29 Ное 2020 г. Неделя 12:15 ч.
Спортист 2009 - ПФК Септември Сф
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Стефан Делчев Делчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
30 Ное 2020 г. Понеделник 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Петър Веселинов Балтов
4-ТИ:    Иван Георгиев Пенчев                    
СН:    Любомир Йорданов Войков     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията".

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Спортни новини		 Прочетена 205

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                  Отпускат средства за служителите на фирми, които няма да работят заради новите мерки
                
                
                  Отпускат средства за служителите на фирми, които няма да работят заради новите мерки

                
              

              

                
                  Официално! Минимална работна заплата става 650 лева
                
                
                  Официално! Минимална работна заплата става 650 лева

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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