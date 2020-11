Ето по колко милиона ще си поделят Майк Тайсън и Рой Джоунс

Легендите в бокса, Майк Тайсън и Рой Джоунс ще направят добри пари от демонстративната си среща този уикенд.

Тайсън и Джоунс са две от най-забележителните имена в историята на бокса и тази събота в Лос Анджелис ще направят дългоочаквано завръщане на ринга. Битката е планирана за 8 двуминутни рунда, като няма да има странични съдии, както и нокаутите са забранени. Изглежда, че това ще бъде спаринг по специални правила между 54-годишният Тайсън и 51-годишният Джоунс, така че да поемат минимални поражения един от друг.



Но парите ще си бъдат съвсем истински - от по няколко милиона.



Според репортерът от Кевин Йол, Тайсън ще прибере 10 милиона долара, а Джоунс около 3 милиона долара.

