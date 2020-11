Други спортове Изненадващ шампион на Големия шлем по дартс 25 ноември 2020 | 03:35 Прочетена 77 0



Jose De Sousa is the 2020 @BoyleSports Grand Slam of Darts Champion!



The Portuguese star beats James Wade 16-12 to win the Eric Bristow Trophy pic.twitter.com/pIxBbT1iPW — PDC Darts (@OfficialPDC) November 24, 2020

Преди началото на надпреварата едва ли някой е слагал Де Соуса в сметките. Той започна участието си от група "С", където записа две победи и една загуба и продължи напред от 2-ата позиция. След това португалецът постепенно започна да набира скорост, като елиминира последователно Дейв Чизнъл (10:7), Майкъл Смит (16:14) и Саймън Уитлок (16:12).



Така Де Соуса стигна до финала, където срещу него застана Джеймс Уейд. "Специалния" обаче продължи със силното си представяне и се справи и с "Машината", побеждавайки го с 16:12 лега, за да вдигне и трофея в турнира.

Jose De Sousa joins the elite in world darts as he is crowned the 2020 BoyleSports Grand Slam of Darts CHAMPION!



Sheer emotion on the face of Jose as he wins the biggest match of his life in sensational fashion!



Congratulations Jose pic.twitter.com/JaqMrKkX1G — PDC Darts (@OfficialPDC) November 24, 2020

Де Соуса направи впечатляващите 15 максимума във финала, срещу само 2 на Уейд. Португалецът бе със средни показатели от 99,95, а съперникът му бе с 94,26. Освен това "Специалния" бе доста точен и при чекаутите с 42,11% точни хвърляния. Брилянтен бе и начинът, по който сложи точка на мача с чекаут от 158 точки.

The key numbers from tonight’s final #BoyleSportsGSOD pic.twitter.com/cn3LdYXx6v — Live Darts (@livedarts) November 24, 2020

Големите фаворити пък доста разочароваха почитателите си. Световният шампион Питър Райт отпадна още в груповата фаза с 1 победа и 2 загуби. Защитаващият титлата си Гъруин Прайс стигна до 1/8-финал, но бе елиминиран от Нейтън Аспинал след 7:10. Най-силно се представи световният №1 Майкъл ван Гервен, който загатна, че възвръща добрата си форма и достигна до 1/4-финал, където загуби драматично от Саймън Уитлок с 15:16.





1