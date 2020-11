Минимална победа осигури важно предимство за ПСЖ спрямо Лайпциг (видео)

Отборът на Пари Сен Жермен записа ценен успех с 1:0 при домакинството си на РБ Лайпциг от 4-ия кръг на група Н в Шампионската лига.

Единственото попадение в срещата реализира Неймар в 11-ата минута от дузпа, която беше отсъдена за фаул на Марсел Забитцер срещу Анхел Ди Мария. До края на мача "биковете" владееха инциативата и създадоха повече положения, но така и не успяха да стигнат поне до изравнителен гол. Така двата тима се изравниха в класирането с по 6 точки, но френският шампион има ценно предимство в преките им двубои, след като в началото на месеца загуби с 1:2 при гостуването си на този съперник. Манчестър Юнайтед остава лидер с 9 пункта, а Истанбул Башакшехир е последен с 3.

FULL-TIME: @PSG_English 1-0 @RBLeipzig_EN



A very important three points in the @ChampionsLeague secured! #PSGRBL pic.twitter.com/4mIv432IiK