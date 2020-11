Легенда на Интер: В момента бих предпочел Ибра пред Роналдо, Конте няма да направи революция

Една от най-големите легенди на Интер - Джузепе Бергоми, коментира представянето на отбора, както и това на Ювентус и Милан през този сезон. Той беше критичен към "нерадзурите" и "бианконерите", докато за "росонерите" се изказа ласкаво.

"В момента бих предпочел Златан Ибрахимович пред Кристиано Роналдо. Ювентус все още не са ме убедили, особено в големите мачове. Играха с Лацио и Рома, а не победиха. От друга страна, Милан и Златан успяха да ме убедят, тъй като спечелиха срещу Интер и Наполи. В началото на сезона имах предчувствието, че Милан ще се представи добре. Мислех си, че ще завършат в топ 4. Паоло Малдини знае, че е изградил добър отбор. Милан имат играчи, които тичат навсякъде по терена. Трудно е да им вкараш, а тимът натрупа самочувствие.

“Right now I’d take Ibrahimovic over Ronaldo. Juventus still need to convince me, especially against the big teams. Milan on the other hand have already convinced me beating Inter & Napoli. Juve couldn’t beat Lazio or Roma.”



