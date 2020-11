Претендент за президентския пост в Барса разкри как планира да задържи Меси

Кандидатът за президентския пост в Барселона Виктор Фонт даде интервю пред BBC, в което обсъди няколко теми, свързани с потенциалното му избиране за нов шеф на клуба.

За възможността Лионел Меси да си тръгне от клуба

Очевидно, знаем, че има такава вероятност, защото това лято той каза, че иска да си тръгне. Ние обаче сме обнадеждени. Изборите са след 60 дни, като ще имаме нов борд на директорите, нов президент и нов проект. Това, от което Меси се нуджае, за да остане в клуба, е конкурентоспособен проект. Той иска да побеждава. Ясно е, че липсата на проект напоследък се е отразила на начина, по който се състезаваме, и затова силно се надявам, че когато новият президент поеме властта, дано да съм аз, ще успее да го убеди да остане.

За шансовете Манчестър Сити да подпише с Меси

Всеки път щом Пеп Гуардиола говори за това, той много ясно казва, че според него Меси трябва да остане в Барса и че той е човекът, който може да прекара цялата си кариера там. Пеп иска Меси да се оттегли като играч на Барселона.



Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Какво трябва да направи, за да убеди Меси да остане

Трябва да се уверим, че той ще разбере, че ще има проект, който ще е печеливш и конкурентоспосебен. За нас взаимодействието между Барса и Меси е много стратегическо. Той е в клуба от 13-годишен и вярваме, че това взаимодействие трябва да продължи отвъд дните, в които е на терена (т.е. и след оттеглянето му - б.р.). Вярваме, че това взаимодействие има голям потенциал за следващите години и сме обнадеждени, че ако представим това пред него и обкръжението му, той ще го види като добра възможност.

За шансовете Гуардиола да се върне в Барселона

Проектът, върху който работим, ако имаме честта да бъдем избрани, е с цел да се опитаме да създадем подходящите условия за връщането в някакъв момент на този топ талант, който е силно свързан с Барса. Знаем, че някой ден Пеп ще иска да се върне, дори това да е заради лични причини. Дано скоро да успеем да създадем тези условия и да можем да разчитаме на таланта на Пеп за доброто на клуба.

