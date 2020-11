Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив) публикува подробен отчет на събраните средства 24 ноември 2020 | 18:53 - Обновена Прочетена 300 0



Ботев (Пд) успя!

Ето какво обявиха в официалния сайт:



"Кампанията стартира на 07.10.2020 г. и приключва на 23.11.2020г.



Събраната сума по всички дарителски канали е 567 170лв.



• Helpkarma – Хелпкарма „Да живее Ботев Пловдив“ :



Общият брой на всички дарили по този канал е 935 души, като сумата събрана от канала е 104 285.00 лв. (в тази сума се включва голяма част от Онлайн търга).

Най-високите суми дарени по канала са:

1. Centrum Crew 3928,57 €

2. Лудата банда 3060 €

3. US Bultras 2125 €

Многобройни са и даренията от чуждестранни отбори и фенове на българския футбол.



• Онлайн търг „Да живее Ботев Пловдив“



Събрана сума от търга е 9 365 лв. (сумата е включената в сумата на Хелпкарма и банковата сметка),

Над 40 дарители, дарили 130 артикула, като най-скъпо продадените артикули са:

1. Екип на Ботев Пловдив от 1994г. – за 650лв.

2. Екип-реплика на шампионския от 1967г. с номер и автограф на Динко Дерменджиев- Чико – 600 лв.

3. Екип на Ботев Пловдив от 1994г. носен от Стефан Драганов - 470 лв.

• Тениски „ Да живее Ботев Пловдив“

Събраната сума от тениските е 24 840 лв. , като последното зареждане на тениски беше изкупено за по-малко от 15 минути.



• Дарителски кутии



В периода от 22.10 до 23.11.2020г. даренията в дарителските кутии са на стойност 5 473,03 лв.



• Виртуални билети „ Да напълним Колежа“



Общата сума събрана от канала е 77 225.20лв., продадени са 5 корпоративни билета.

В двете онлайн игри се включиха 182 души, като във втората игра за по-малко от 2 часа се включиха над 60 души.



• Членски вноски за Сдружение ПФК Ботев



Сумата от членски вноски е 15 242 лв. (като цялата сума е включена в сумата банковата сметка)

Дарителска банкова сметка



• По дарителската сметка е постъпила обща сума от физически лица – 189 380лв. ( в тази сума е включен част от Онлайн търга)



Юридически лица – 151 023лв.



• Платформа 565



Закупени 782 299 пиксела, включили се 31 фирми, от които и физически лица.

Общата сума събрана по канала е 14 944.08 лв.

В кампанията се включиха: 2 чужди фракции - US Bultras и London Bultras, както и Centrum Crew, Лудата Банда, Бригада Тракия, Bultras Company, Бултрас Асеновград, Гаднярите, Канари София, Ботева чета Раковски, Kichuka & Frends, Сдружение фен клуб Ботев 1912.

От Клуб на привържениците на Ботев Пловдив дариха сумата събрана по кауза Колежа, която е в размер на 41 890лв. Сумата е дарена по дарителската банкова сметка".

