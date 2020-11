Конте: Мачът с Реал Мадрид е финал за нас

Наставникът на Интер Антонио Конте подчерта голямата важност на домакинството срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Причината е, че след първите три мача в групата, "нерадзурите" заемат последното място с едва две точки в актива си.





"За нас този мач представлява финал. След загубата в Мадрид и двете ни равенства преди това, нямаме много възможности пред нас. Ще бъде доста труден мач. Знаем какъв отбор са Реал, дори историята напоследък го показва. Ако искаме, можем да победим и последният мач го доказа. Можем да играем добре със скромност и внимание, трябва да спечелим. Нужно е да го направим, очакванията към нас са големи. В крайна сметка, фактите остават и всеки трябва да поеме отговорност - аз, съставът и клубът. Ако все още не е станало, това не означава, че няма да се случи. Трябва да преразгледаме някои неща.

Остават ни три мача и мисля, че трябва да вземем в тях поне седем точки, за да се класираме напред, или да ги спечелим всичките. Все още мисля, че нашата група е най-трудната. Заслужавахме повече точки предвид представянето ни, но ако не ги спечелим, всички трябва да се погледнем в очите и да се опитаме да спечелим.

Тази година много отбори играят много затворено срещу нас и често ни става трудно да намерим път към гола. Затова притежанието ни на топката доста се увеличи, но определено допускаме повече попадения. Ако искаме да сме конкурентоспособни, трябва да покачим нивото ни. Внимание, спортна злоба, глад. Всичко и всички. Не мисля, че в Реал могат да се оплачат по отношение на отсъстващите си играчи. Те все още разполагат със завършен и силен състав. Фактът, че се говори за липсващи футболисти, ме кара да се усмихна.

