Баскетбол Националите с първа тренировка в Сараево, Дий Бост вече е с отбора 24 ноември 2020 | 15:29



Сутрешното занимание се проведе в хотел “Хилс”. Към групата на българите се присъедини и Дий Бост, който вече води тренировъчен процес. Баскетболистът на Монако пристигна в босненската столица директно от Франция.

View this post on Instagram A post shared by BulgarianBasketballFederation (@bf_basketball) Заради пандемията от коронавирус подготовката и мачовете ще се проведат при пълна изолация и противоепидемични мерки. По програма България трябваше да гостува на Босна на 26.11, и да приеме Гърция на 29.11, но вместо това ще има два мача в Сараево. Първият от тях е в петък срещу домакина Босна и Херцеговина, а два дни по-късно играем с Гърция.



Ето и играчите, сред които селекционерът на България Росен Барчовски ще може да избира в Босна и Херцеговина:



Дий Бост (Монако)

Станислав Ваклинов (Берое)

Чавдар Костов (Левски Лукойл)

Александър Янев (Черно море Тича)

Кръстан Кръстанов (Ямбол)

Андрей Иванов (Ямбол)

Евгени Хаджирусев (Черноморец)

Деян Карамфилов (Рилски спортист)

Павлин Иванов (Рилски спортист)

Васил Бачев (Академик Пловдив)

Павел Маринов (Берое)

Цветомир Чернокожев (Левице)

Венцислав Петков (Левски Лукойл)

Крис Минков (Балкан)

