ДеМаркъс Казънс подписа с Хюстън

Cousins is signing a new deal with the Rockets, sources said. https://t.co/LUCaKrWwcj — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020 ДеМаркъс Казънс скъса предна кръстна връзка на коляното по време на предсезонна тренировка през август 2019 година, след като през януари 2018 (като играч на Ню Орлиънс Пеликанс) получи тежка контузия на левия ахилес, която го остави извън игра за дълго време. Четирикратният участник в Мача на звездите в НБА ДеМаркъс Казънс подписа договор за една година с Хюстън Рокетс, съобщава топинсайдърът на The Athletic Шамс Чарания. Контрактът не е гарантиран, отбелязва сайтът RealGM. "Ракетите" имаха интерес към 30-годишния център и преди рестарта на миналия сезон в НБА през юли.ДеМаркъс Казънс скъса предна кръстна връзка на коляното по време на предсезонна тренировка през август 2019 година, след като през януари 2018 (като играч на Ню Орлиънс Пеликанс) получи тежка контузия на левия ахилес, която го остави извън игра за дълго време. 0



