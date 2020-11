Бирмингам взе бивш футболист на Барселона и Милан

Полузащитникът Ален Халилович подписа договор с Бирмингам, обяви официалният сайт на клуба от Чемпиъншип.

Контрактът на 24-годишния хърватин е до юни 2021 година.



Халилович е бивш играч на Барселона и Милан, но не изигра нито един мач за тези два отбора. Последният клуб на халфа беше Хееренвеен, за който той има един гол в 20 срещи.

BOSS signing!



We are delighted to announce the arrival of Alen Halilovi.