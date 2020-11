ММА Официално: Конър Макгрегър срещу Дъстин Поарие през януари 24 ноември 2020 | 08:42 - Обновена Прочетена 107 0



Край на спекулациите и проблемите с договорите на Конър Макгрегър и Дъстин Порие. От UFC обявиха официално битката им и двамата ще оглавят UFC 257, което ще се проведе в Абу Даби или Лас Вегас на 23 януари. Втората им среща ще бъде в лека категория.

Диаманта ще опита да отмъсти на Макгрегър, който преди години го нокаутира в категория перо. И двамата израснаха много от първата им среща и победителят ще се приближи до титлата в категорията, която в близко бъдеще ще бъде отнета от Хабиб Нурмагомедов, който се оттегли от ММА.

Макгрегър е с рекорд 22-4 в ММА и в последната си битка нокаутира Доналд Серони за 40 секудни през януари тази година. Той е бивш двоен шампион и печели 3 от последните си 4 битки в клетката. През 2018 година Хабиб Нурмагомедов го победи със събмишън. Конър приключва 20 от битките си и 4-те му загуби са със събмишън.

Порие е с рекорд 26-6-1 в ММА и печели 6 от последните си 7 битки. Дъстин е бивш временен шампион и в края на миналата година загуби титлата си от Хабиб Нурмагомедов. Това му спря серия от 5 поредни победи. "The Diamond" се завърна с победа над Дан Хукър в края на юни тази година.



