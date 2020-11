НБА Лейкърс отново пребориха Клипърс и запазиха важен играч 23 ноември 2020 | 19:34 - Обновена Прочетена 79 0



Markieff Morris is signing a minimum deal with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/zurZmUES6W — Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2020 Лос Анджелис Лейкърс запази още един от ключовите си ролеви играчи. В състава на старши треньора Франк Воугъл за следващия сезон ще присъства опитното тежко крило Маркийф Морис, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic". Договорът на 31-годишния баскетболист е за една година на минимална стойност. През последните дни ЛА Клипърс също се намеси в битката за Маркийф, като целта на градския враг на Лейкърс бе да го събере в един отбор с брат му - Маркъс, но огромния потенциал за втора поредна титла с "езерняците" вероятно е повлиял върху решението му. 0



