Бокс Тайсън разкри с кои от съвременните топбойци иска да се бие 23 ноември 2020 | 14:54 Прочетена 625 0



копирано





54-годишният боксьор ще се завърне на ринга на 28 ноември, когато ще се изправи срещу 51-годишния бивш шампион в четири категории Рой Джоунс в 8-рундов демонстративен мач в “Стейпълс Сентър” в Лос Анджелис, Калифорния.

View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson) Тайсън се оттегли от спорта през 2005 година, когато беше нокаутиран от Кевин Макбрай. Той обаче реши да се върне на ринга с идеята да събере милиони за благотворителни организации. На неговия бой с Рой Джонсън няма да има публика заради коронавируса, като всички постъпления ще бъдат единствено от платени гледания (Pay-per-view)



“Мисля, че Фюри, Джошуа и Уайлдър са брилянтни бойци. Те биха могли да направят толкова много за обществото. Публиката ги обича и мачове с мен биха събрали огромни суми за благотворителност”, заяви Майк Тайсън. Бившият абсолютен световен шампион в тежка категория Майк Тайсън е “много отворен” за възможността да участва в демонстративни битки с някои от най-добрите съвременни боксьори в кралската дивизия, като Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дионтей Уайлдър. Железния вярва, че подобни мачове биха могли да съберат огромни суми за благотворителност.54-годишният боксьор ще се завърне на ринга на 28 ноември, когато ще се изправи срещу 51-годишния бивш шампион в четири категории Рой Джоунс в 8-рундов демонстративен мач в “Стейпълс Сентър” в Лос Анджелис, Калифорния.Тайсън се оттегли от спорта през 2005 година, когато беше нокаутиран от Кевин Макбрай. Той обаче реши да се върне на ринга с идеята да събере милиони за благотворителни организации. На неговия бой с Рой Джонсън няма да има публика заради коронавируса, като всички постъпления ще бъдат единствено от платени гледания (Pay-per-view)“Мисля, че Фюри, Джошуа и Уайлдър са брилянтни бойци. Те биха могли да направят толкова много за обществото. Публиката ги обича и мачове с мен биха събрали огромни суми за благотворителност”, заяви Майк Тайсън. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 625

1