Няколко съвета за твоя Movember мустак от бръснаря@@@

На финалната права от месец Movember ще си поговорим с нашите партньори от The Barber shop за дзен и изксутвото да поддържаш мустак. Ако си се включил в инициативата и показваш съпричастност към каузата за мъжкото здраве, отглеждайки това под носа, то ето няколко съвета, които ще ти помогнат по пътя към идеалния моемврийски мустак.

Междувременно, докато чакаш брадата или мустаците да пораснат, можеш да прочететеш историите от седемте ни срещи с тези, които подкрепят каузата. В проекта се включиха Боян Йорданов, Чавдар Костов, Тервел Пулев Графа и други на movember.sportal.bg

1. Внимавай с подстригването. Първоначално става с машинката за подстригване, но на третата или четвъртата седмица вече трябва да се премине към качествени ножици, с които да се действа внимателно около устата. Когато се стигне до този етап, може да се ползва и гребен за мустаци и продукти за оформяне, за да изглежда всичко равномерно и подредено.



2. Почиствай си лицето. По принцип мустаците винаги са добра идея, но по тях често остава храна, особено в ранните етапи на развитието им. През зимата кожата е суха и често остават мъртви клетки, така че старателното измиване на лицето и ексфолирането са много важни.



3. И шампоан, и балсам. Както косата, така и брадата и мустаците изискват измиване с шампоан. Балсамът също ще помогне особено, когато има сърбеж. Тук е важно да се отбележи, че шампоанът за брада е по-различен от този за коса. Но ако нямаш, и обикновен шампоан е по-добре от никакъв шампоан. @@@

4. Подстригвай само на сухо. Да се подстрижеш твърде късо е едно от онези неща, които разбираш, че си направил чак когато вече е необратимо. Затова просто не подстригвай мустака докато е мокър, защото със сигурност, когато изсъхне, ще изглежда по-къс, отколкото си искал.



5. Масло. Особено когато мустакът най-после достигне желаната дължина, той има нужда от грижа. Маслото се абсорбира лесно за ралзика от други стилизиращи продукти, омекотява, подхранва както мустака и брадата, така и кожата.



6. Гребен. Сигурно първоначално ще опиташ да минеш и без, но накрая ще разбереш, че с него животът ти определено ще е по-лесен. С един хубав гребен можеш да разпределяш много по-равномерно всички подрукти, които нанасяш (тоест, олиото от горната точка), можеш да подстригваш по прецизно малките косъмчета, които излизат най-близо до горната устна, а когато мустакът добие желаната внушителност, ще можеш да го разделяш в средата. @@@

7. Стилът. Когато избираш в какъв стил да е оформен мустакът ти, все пак се опитай да съобразиш концепцията с формата на лицето ти. И да, има различни стилове.



8. Хидратирай. Кожата под брадата е също толкова чувствителна, колкото и останалата част от лицето ти. Освен това има нужда от много повече хидратация, защото е раздразнена от случващото се върху нея. И понеже съществува такова нещо като пърхот на брадата, не забравяй да нанасяш подходящ крем за лице. Също така не забравяй да изплакваш старателно шампоана, защото ако остане, може да допринесе за сухотата. 7. Стилът. Когато избираш в какъв стил да е оформен мустакът ти, все пак се опитай да съобразиш концепцията с формата на лицето ти. И да, има различни стилове.8. Хидратирай. Кожата под брадата е също толкова чувствителна, колкото и останалата част от лицето ти. Освен това има нужда от много повече хидратация, защото е раздразнена от случващото се върху нея. И понеже съществува такова нещо като пърхот на брадата, не забравяй да нанасяш подходящ крем за лице. Също така не забравяй да изплакваш старателно шампоана, защото ако остане, може да допринесе за сухотата.

9. И накрая един непотърсен съвет за всичко останало наоколо - ако усетиш, че мустакът се чувства неловко сам на лицето ти, остави му малко леко набола брада. После я поддържай с машинката на две или три.

Ако изпитваш затруднения с която и да е от точките, или просто знаеш, че някои неща трябва да се оставят на професионалистите, иди в The barber shop.

Не игнорирай това под носа и не забравяй да покажеш твоя мустак с #мусташтаг в instagram.

Проектът "Не игнорирай това под носа" е със съдействието на The barber shop, Answear.bg, Nivea men, Influentica, Linoprost и Acibadem City Clinic болница Токуда, които даряват 20 безплатни прегледа на простата. Разбери как да се запишеш тук



