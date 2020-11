Торонто привлече ветеран в подкошието

Торонто Раптърс привлече австралийския център Арън Бейнс с двугодишен договор на обща стойност 14,3 милиона долара, съобщи Шамс Чарания. 33-годишният австралиец бе свободен агент, след като контрактът му с Финикс Сънс изтече. През миналия сезон Бейнс записа рекордните в кариерата си 11,5 точки средно на мач, като към тях добави и по 5,6 борби. Ветеранът ще трябва да запълни празнината в Торонто, която остана след напускането на опитните цетрове Марк Гасол и Серж Ибака, които продължават съответно в Лос Анджелис Лейкърс и Лос Анджелис Клипърс.

