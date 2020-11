Минесота се разбра с Ернангомес

Минесота продължи договора на испанското тежко крило Хуан Ернангомес за следващите три сезона на обща стойност 21 милиона долара, съобщи Шамс Чарания. 25-годишният златен медалист с Испания от Световното миналата година беше привлечен в състава на Тимбъруулвс през февруари и постигна средни показатели от 12.9 точки и 7.3 борби в 14 мача като титуляр.

Restricted free agent Juancho Hernangomez is finalizing a three-year, $21M deal to re-sign with the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.