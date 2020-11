НБА Никс взимат още ролеви играчи 23 ноември 2020 | 12:06 Прочетена 131 0



Ню Йорк все още не може да се спазари за голяма звезда и ще трябва да се задоволи с няколко ролеви играчи до момента. Никс си гарантираха подписа на бившия гард на Хюстън Остин Ривърс, който пристига в тима с 3-годишен договор на обща стойност $10 милиона, съобщи ESPN. Нюйоркчани осъществиха размяна с Минесота, при която ще получат тежкото крило Омари Спелман, гарда Джейкъб Еванс и избор от втория кръг в замяна на Ед Дейвис.28-годишният комбо гард Ривърс прекара изминалите две години в Хюстън. През миналия сезон с "ракетите" синът на старши треньора на Филаделфия Док Ривърс записваше средно по 8.8 точки и 2.6 борби. В кариерата си е играл още за отборите на Ню Орлинъс, ЛА Клипърс и Вашингтон.Спелман няма чак такъв опит в НБА, след като бе избран под №30 в Драфта преди две години. През миналия сезон 23-годишното тежко крило регистрираше средно по 7.6 точки и 4.5 борби при 39% стрелба от тройката в 49 мача с Голдън Стейт, а година преди това беше при Атланта, където вкарваше по 5.9 пункта и хващаше по 4.2 отскочили топки.Джейкъб Еванс също е бивш играч на Голдън Стейт. 23-годишният гард обаче не успя да се наложи в ротацията на Уориърс и бе изпратен в Минесота, където обаче изигра два мача преди прекратяването на сезона през март. В 27 двубоя с Голдън Стейт има средно по 4.7 точки и 1.5 борби.

