Неостаряващият Ибрахимович подобри "брадат" рекорд и влезе в престижен клуб

39-годишният Златан Ибрахимович и неговият Милан продължават да чупят рекорд след рекорд през последните месеци.

Шведът вече има 10 гола в Серия "А" и освен, че води сред местните голмайстори, така той стана най-възрастният играч, достигнал тази бройка в първите осем кръга на първенството, като дори го направи в само шест изиграни мача. Предишният носител на този рекорд беше Силвио Пиола на 29-годишна възраст през сезон 1942/43. Само един играч в клубната история е имал повече шампионатни голове от Ибра на този етап от кампанията - легендарният Марко ван Бастен бележи 12 гола в първите осем кръга на сезон 1992/93.

10 - Zlatan #Ibrahimovic is the oldest player able to score at least 10 goals in the first 8 Serie A matchdays (before him the record was the Silvio Piola one in 1942/43, 29 years old). Undying.#NapoliMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 22, 2020

Златан се разписа във всеки един от първите си шест мача в Калчото през кампанията. Така той влезе в клуб, в който членуват само още трима футболисти от началото на ерата с трите точки за победа насам - Габриел Батистута с Фиорентина (1994/95), Кристиан Виери с Интер (2002/03) и Кшищоф Пьонтек с Дженоа (2018/19).



Вездесъщ Златан донесе дългоочаквана победа за Милан на "Сан Паоло" (видео+галерия)

Подобно на Ибрахимович, Йенс Петер Хауге също се разписа срещу Наполи. Така 21-годишният талант стана едва вторият норвежец, който вкарва гол в Калчото с екипа на "Дявола". Другият е Пер Бредесен през сезон 1956/57.

2 - Jens Petter #Hauge is the second Norwegian player able to score at least a goal in Serie A for AC Milan; the first has been Per Bredesen in the 1956/57 campaign. Fjord. #NapoliMilan pic.twitter.com/VtimsLXHLB — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 22, 2020

Милан пък събра поне 20 точки след осмия кръг в Серия "А" едва за втори път, откакто се дават три пункта за победа. Предишният случай беше през сезон 2003/04, когато "росонерите" спечелиха предпоследното си засега Скудето.