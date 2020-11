Тенис Медведев: Tова е една от най-големите победи в кариерата ми 23 ноември 2020 | 00:56 - Обновена Прочетена 108 0



"Мачът беше невероятен, това е една от най-големите победи в кариерата ми, три сета срещу такъв силен играч. Поздравления за Тийм за постигнатото през този сезон, той вече е в учебниците по тенис. Надявам се в бъдеще да имаме много мачове в големите турнири", каза Медведев.

Той е щастлив, че представител на Русия печели първото и последното издание на финалите на АТП в Лондон.



Финалният турнир се провежда в Лондон от 2009 до 2020 година, а от 2021 до 2025 година домакин на надпреварата ще бъде Торино (Италия). Първият победител в турнира в Лондон беше руснакът Николай Давиденко.

MEDVEDEV'S THE MAN IN LONDON!



@DaniilMedwed is the 2020 #NittoATPFinals champion pic.twitter.com/B6VtaUKJfr — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020 "Давиденко беше първият, който спечели тук, спомням си го. Той победи най-добрите в света, показа нереален тенис. Много се радвам, че успяхме да затворим последния турнир с руското знаме в Лондон", каза Медведев.



"Сега ми предстои почивка, може би няма да отида никъде. Мисля, че просто си почивам у дома с жена ми. Сезонът беше по-кратък, но все пак беше труден. Тренирахме и играхме седмици подред", добави руснакът.

Some losses hurt more than others.#NittoATPFinals — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020 Доминик Тийм заяви, че е разочарован след загубата.



