Медведев е новият шампион на Финалите на АТР

MEDVEDEV'S THE MAN IN LONDON!



@DaniilMedwed is the 2020 #NittoATPFinals champion pic.twitter.com/B6VtaUKJfr — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020

За 24-годишният Медведев това е първа титла от финалите на АТП при второто си участие. Миналата година той загуби всичките си три мача в груповата фаза и отпадна. Тази година обаче руснакът спечели и петте си срещи от турнира. Австриецът, който е трети в схемата, направи един пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен, за да спечели първия сет.

Daniil Medvedev has this week beaten:



World No.1 - Djokovic

World No.2 - Nadal

World No.3 - Thiem



The #NittoATPFinals CHAMPION pic.twitter.com/Xl6ju5pCGQ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 22, 2020

Във втората част се игра без пробиви, а в тайбрека Медведев спечели седем поредни точки и направи обрат от 0:2 до 7:2, за да изравни резултата. В третия сет руснакът взе подаването на съперника си в петия сет. До края на мача нови пробиви нямаше и при свой сервис Медведев затвори двубоя с първия си мачбол. Руснакът се представи страхотно в Лондон, а по пътя си до титлата постигна победи над първите двама в света - Новак Джокович и Рафаел Надал. Медведев е първият тенисист в историята, които печели срещу топ 3 в света на финалите на ATP.



Руснакът е шестият различен шампион в турнира за последните шест години. Той спечели общо девета титла в кариерата си, но тази в безспорно най-важната. С победата си в Лондон Медведев, който е номер 4 в световната ранглиста, заработи 1.564 милиона долара от наградния фонд. 50-то юбилейно издание на финалите, което включва осемте най-добри мъже на сингъл и на двойки през сезона, се игра без публика в зала "O2" в Лондон. Надпреварата ще се премести в Торино (Италия) за следващите пет години. Руснакът Даниил Медведев спечели титлата на финалния турнир на ATP на осемте най-добри през сезона в Лондон. Поставеният под номер 4 Медведев победи на финала в оспорван двубой шампиона от Откритото първенство на САЩ и трети в световната ранглиста Доминик Тийм (Австрия) с 4:6, 7:6(2), 6:4 за 2:43 часа.За 24-годишният Медведев това е първа титла от финалите на АТП при второто си участие. Миналата година той загуби всичките си три мача в груповата фаза и отпадна. Тази година обаче руснакът спечели и петте си срещи от турнира. Австриецът, който е трети в схемата, направи един пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен, за да спечели първия сет.Във втората част се игра без пробиви, а в тайбрека Медведев спечели седем поредни точки и направи обрат от 0:2 до 7:2, за да изравни резултата. В третия сет руснакът взе подаването на съперника си в петия сет. До края на мача нови пробиви нямаше и при свой сервис Медведев затвори двубоя с първия си мачбол. Руснакът се представи страхотно в Лондон, а по пътя си до титлата постигна победи над първите двама в света - Новак Джокович и Рафаел Надал. Медведев е първият тенисист в историята, които печели срещу топ 3 в света на финалите на ATP.Руснакът е шестият различен шампион в турнира за последните шест години. Той спечели общо девета титла в кариерата си, но тази в безспорно най-важната. С победата си в Лондон Медведев, който е номер 4 в световната ранглиста, заработи 1.564 милиона долара от наградния фонд. 50-то юбилейно издание на финалите, което включва осемте най-добри мъже на сингъл и на двойки през сезона, се игра без публика в зала "O2" в Лондон. Надпреварата ще се премести в Торино (Италия) за следващите пет години.

