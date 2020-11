НБА "Ястребите" предлагат $72 милиона на Богданович 22 ноември 2020 | 20:04 - Обновена Прочетена 269 0



pic.twitter.com/nE8geZEwVn — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 22, 2020 Ако Кингс решат да изравнят офертата, те ще запазят своя играч поне за още един сезон. В новия договор на бившия баскетболист на Фенербахче съществува клауза, която не позволява на играча да бъде разменян в първата година от сделката. Както е известно, 28-годишният сърбин бе на прага да се превърне в съотборник на Янис Адетокумбо в Милуоки, но "елените" нарушиха правилата и договорката за "трейд" между двете страни пропадна. През миналия сезон Богданович записваше средно по 15.1 точки, 3.4 борби и 3.4 асистенции в 61 двубоя от редовната кампания. Атланта Хоукс ще се опита да отмъкне ограничения свободен агент Богдан Богданович от лапите на неговия отбор Сакраменто Кингс. "Ястребите" са постигнали предварителна договорка на стойност $72 милиона в следващите 4 години със сръбския плеймейкър и сега очакват да чуят финалното решение на "кралете", съобщи "The Athletic" . Ако Сакраменто откаже да изравни офертата на Атланта в срок от два дни, то Богданович ще напусне Калифорния и ще премине в редиците на Хоукс.Ако Кингс решат да изравнят офертата, те ще запазят своя играч поне за още един сезон. В новия договор на бившия баскетболист на Фенербахче съществува клауза, която не позволява на играча да бъде разменян в първата година от сделката. Както е известно, 28-годишният сърбин бе на прага да се превърне в съотборник на Янис Адетокумбо в Милуоки, но "елените" нарушиха правилата и договорката за "трейд" между двете страни пропадна. През миналия сезон Богданович записваше средно по 15.1 точки, 3.4 борби и 3.4 асистенции в 61 двубоя от редовната кампания. 0



