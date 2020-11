Защитник стана герой в стил "Моци" в луда драма в плейофите на МЛС (видео)

Аржентинският защитник Родриго Шлегел стана герой за своя Орландо Сити, който отстрани след дузпи Ню Йорк Сити в плейофите на МЛС.

Редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1. Така се стигна до изпълнението на дузпи, които продължиха цели 21 минути и 35 секунди. Причината за това забавяне беше вратарят на Орландо - Педро Гайесе. При резултат 4:3 при дузпите той спаси удара на Валентин Кастеянос. Оказа се, че стражът не бил стъпил на голлинията и така той получи жълт картон. В продълженията Гайесе вече си беше изкарал жълт картон за бавене на времето и затова втората му санкция означаваше изгонването му от игра и пребиване на дузпата.

