НБА Индиана поднови договора на още един от своите играчи 22 ноември 2020 | 18:30 Прочетена 154 0



Free agent JaKarr Sampson has agreed to a one-year, fully guaranteed minimum contract to return to the Indiana Pacers, his agent Aaron Turner tells @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020 Сампсън записа средно по 4.6 точки и 2.6 борби в 34 двубоя с Индана през миналия сезон. В кариерата си е играл още за Филаделфия, Денвър, Сакраменто и Чикаго.

Индиана Пейсърс е отборът с първата готова сделка за днешния ден. "Пешеходците" запазват своето крило ДжаКар Сампсън с гарантиран договор за следващия сезон на стойност около $2 милиона, потвърди Шамс Чарания от "The Athletic". Така Индиана постига разбирателство за нов договор с втори пореден играч, след като вчера тимът поднови контракта на Джъстин Холидей.Сампсън записа средно по 4.6 точки и 2.6 борби в 34 двубоя с Индана през миналия сезон. В кариерата си е играл още за Филаделфия, Денвър, Сакраменто и Чикаго. 0



