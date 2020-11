ПСЖ може да продаде Неймар, за да финансира новия договор на Мбапе

От Пари Сен Жермен може да бъдат принудени да се разделят с едната от двете си най-големи звезди - Неймар, за да бъде финансиран новият договор на другата им водеща звезда - Килиан Мбапе, пише "Екип".

Настоящите контракти и на двамата изтичат през лятото на 2022 година, като в клуба може и да не разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да преподпишат както с единия, така и с другия нападател. Затова има вероятност да се стигне до продажбата на Неймар, за да бъде задържан по-младия Мбапе. 21-годишният талант е силно желан от Реал Мадрид и ще трябва да му бъде предложено голямо увеличение на заплатата, за да бъде убеден да остане. Бразилецът пък прибира една от най-големите годишни нетни заплати във футбола - 24 млн. евро. Той непрекъснато е свързван със завръщане в Барселона, като "Кралския клуб" също следи ситуацията около него.

PSG 'could sell Neymar next summer to help fund HUGE new contract for Kylian Mbappe' https://t.co/A96AG79h4R