Дуайт Хауърд: Да донесем титлата във Филаделфия

Филаделфия официално се похвали с привличането на 8-кратния участник в "Мача на звездите" Дуайт Хауърд. 34-годишният център пристига в състава на Сиксърс след един шампионски сезон в Лос Анджелис Лейкърс. Хауърд подписа минимален договор на стойност $2.6 милиона за следващата година.

Thank you. I am very grateful for this opportunity. Let’s bring a chip to Philly.