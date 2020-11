ММА Тони Фъргюсън срещу Чарлз Оливейра на UFC 256 22 ноември 2020 | 16:02 Прочетена 104 0



Без съмнение една от най-интересните битки за тази година, в която и двамата бойци залагат много. Кой ще победи? View this post on Instagram A post shared by MMA PUNCHER™ (@mmapuncher_tm) mma.bg Страхотна битка обявиха от UFC за предстоящото им събитие през декември в Лас Вегас. В лека категория ще видим бившият шампион Тони Фъргюсън, който ще се бие с опасният Чарлз Оливейра на UFC 256. Двамата са сред най-добрите в категорията и има вероятност да са главна или подглавна битка за вечерта, след като събитието загуби главната си битка.Тони Фъргюсън е с рекорд 25-4 в ММА и беше в серия от 12 поредни победи, но ги загуби. Той беше доминиран от Джъстин Гейджи и загуби с нокаут през май. Фъргюсън печели 9 бонуса в последните си 9 битки и това ще е шанс да си заслужи нов бой за титлата.Оливейра от своя страна е с рекорд 29-8-1 в ММА и се намира в серия от 7 поредни победи с приключване. Чарлз е сред най-опасните бойци в тази категория. Той е рекордьор по победи със събмишън в UFC и има 14 такива. Преди 3 години той се завърна в лека категория и записа 8 победи и 1 загуба, като всички победи са с приключване. Оливейра печели 7 бонуса в последните си 9 битки.Без съмнение една от най-интересните битки за тази година, в която и двамата бойци залагат много. Кой ще победи?

