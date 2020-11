Бастианини е новият шампион в Moto2

Бъдещият пилот на Avintia Ducati в MotoGP Енеа Бастианини (Italtrans Racing) спечели титлата в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като завърши пети в последната за сезона надпревара за Гран При на Португалия.

Италианецът стартира надпреварата от четвърто място и по перфектен начин контролираше своето темпо и позицията си спрямо тези на най-близките си преследвачи. Лука Марини (Sky VR46) и Сам Лоус (Marc VDS) се намираха пред Бастианини през по-голямата част от състезанието на „Портимао“, но италианецът направи нужното и си гарантира титлата. В крайното класиране Марини и Лоус завършиха втори и трети, като изоставането и на двамата е точно девет точки спрямо шампиона.

В самото състезание триумфът грабна Реми Гарднър (SAG Team), който в предпоследната 22-ра обиколка изпревари Марини на третия завой. Лоус от другата страна завърши трети след едно много мъжко каране, след като британецът счупи две костици в своята дясна китка по време на третата тренировка в Гран При на Валенсия миналата седмица.

The Gardner name stands atop the podium once more!



Welcome to the club @GardnerRemy! #PortugueseGP pic.twitter.com/SCtr0crEGK — MotoGP™ (@MotoGP) November 22, 2020

С победата си днес, синът на световния шампион в клас до 500 cc за 1987 година, стана първият победител от Австралия в средния клас от Антъни Уест, който триумфира в Гран При на Нидерландия през 2014 година. Освен това, той успя да прекъсне серията си от отпадания в състезания, в които стартира от първата позиция на стартовата решетка.

Сезон 2021 в Moto2 трябва да започне с Гран При на Катар на 28 март, но провеждането на надпреварата на „Лусайл“ зависи от развитието на коронавирус пандемията.