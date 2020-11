Нов шамар за Барса – Пике ще липсва няколко месеца

Централният бранител на Барселона Жерард Пике ще бъде извън игра в следващите месеци заради контузия в дясното коляно. От „Камп Ноу“ обявиха днес, че защитникът е с разтегнати кръстни връзки и контузията по-тежка от първоначалните очаквания. Според испанските медии това ще извади Пике от сметките за няколко месеца.

LATEST NEWS



Tests carried out this Sunday on @3gerardpique have shown that he has a grade 3 sprain in the internal lateral ligament and partial injury to the anterior cruciate ligament in his right knee. The evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/0Bf0EnXiZo