Голдън Стейт добави дълбочина в гардовата линия

Brad Wanamaker is headed to Golden State on a one-year, $2.25M deal, per @wojespn pic.twitter.com/ljZ6tFxo9r — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 22, 2020 Уонамейкър може да играе еднакво добре и на двете гардови позиции. 31-годишният ветеран изкара предходните два сезона с екипа на Бостън, като през миналата кампания записа средно по 6.9 точки, 2.0 борби и 2.5 асистенции при 44% стрелба от игра, включително 36% от тройката за 19.3 минути в 71 двубоя.



Appreciate you Boston! Signed my first and second lol NBA contracts with a great organization. Loved hooping with all my teammates and coaches I came across my two season there, wish you guys all the best going forward and I’ll always be grateful for my time there. — Brad Wanamaker (@phillybul_22) November 22, 2020 Преди заминаването си отвъд Океана, Уонамейкър дълго време игра в Европа. Той премина последователно през отборите на Терамо, Форли, Лимож и Пистоя, като дебютира в най-силната клубна европейска надпревара - Евролигата, през сезон 2015/16 с отбора на Брозе Бамберг. Тогава той записваше средно по 12.2 точки, 4.1 борби и 4.0 асистенции, а през следващия сезон с екипа на Дарюшафака блесна с по 16.7 пункта, 3.1 овладени топки и 4.6 завършващи подавания. След това прекара един сезон и с екипа на турския гранд Фенербахче. Отборът на Голдън Стейт продължава да запълва дупката в гардовата линия след поредната тежка контузия на звездата Клей Томпсън. Уориърс привлякоха бившия играч на Бостън Селтикс Брад Уонамейкър със сделка за следващия сезон, чрез която играчът ще получи $2.25 милиона, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN.Уонамейкър може да играе еднакво добре и на двете гардови позиции. 31-годишният ветеран изкара предходните два сезона с екипа на Бостън, като през миналата кампания записа средно по 6.9 точки, 2.0 борби и 2.5 асистенции при 44% стрелба от игра, включително 36% от тройката за 19.3 минути в 71 двубоя.Преди заминаването си отвъд Океана, Уонамейкър дълго време игра в Европа. Той премина последователно през отборите на Терамо, Форли, Лимож и Пистоя, като дебютира в най-силната клубна европейска надпревара - Евролигата, през сезон 2015/16 с отбора на Брозе Бамберг. Тогава той записваше средно по 12.2 точки, 4.1 борби и 4.0 асистенции, а през следващия сезон с екипа на Дарюшафака блесна с по 16.7 пункта, 3.1 овладени топки и 4.6 завършващи подавания. След това прекара един сезон и с екипа на турския гранд Фенербахче.

