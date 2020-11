Алберт Ареняс спечели титлата в Moto3

Алберт Ареняс (Aspar KTM) е новият световен шампион в клас Moto3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Испанецът си осигури титлата с 12-то място в надпреварата за Гран При на Португалия, като по този начин той остана на четири точки пред Тони Арболино (Snipers Honda) и Ай Огура (Honda Team Asia) в крайното класиране. Арболино направи героично каране в надпревара на „Портимао“, в която финишира пети, напредвайки цели 22 позиции спрямо своето 27-мо място на старта. Огура от своя страна остана осми, след едно незавидно състезание, в което така и не успя да си пробие път към челото, след като бе погълната от колоната в началните турове.

Победата по доминантен начин грабна Раул Фернандес (KTM), за когото това е втори успех през годината. Испанецът се възползва от много битки зад него и отвори преднина от близо 10 секунди. В крайна сметка неговата преднина на финала бе 5.8 секунди пред Данис Фоджиа (Leopard Honda), тъй като Фернандес върна газта във финалните турове. С победата си и неговия общо четвърти подиум в последните пет старта, днешният победител се изкачи до четвърто място в крайното класиране, с изоставане от само 15 точки спрямо световния шампион.

Фоджиа, както и неговият съотборник Джауме Масия трябваше да преминат цели два пъти през наказателната обиколка, заради опасно каране по време на петъчната втора тренировка. Все пак те се възползваха от бързината на своите мотоциклети и многото битки в челото и успяха да се доберат до тройката. Победителят от двете състезания на „Моторланд Арагон“ Масия обаче, загуби контрол над своята машина и отпадна от надпреварата няколко тура преди нейния финал. Така трети на почетната стълбичка се класира Йереми Алкоба (Gresini Honda).

Сезон 2021 в Moto3 трябва да започне в Гран При на Катар на 28 март. Провеждането на надпреварата на „Лусайл“ зависи от ситуацията с коронавирус пандемията.