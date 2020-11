НБА Промените в Ню Йорк продължават 22 ноември 2020 | 14:05 Прочетена 181 0



Nerlens Noel agrees to a one-year, $5M deal with the Knicks, per @wojespn pic.twitter.com/fGYKgochxF — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 22, 2020 Ноел е избран под №6 в Драфт 2013 от Ню Орлиънс Пеликанс, като правата му веднага са прехвърлени на Филаделфия. С отбора на Сиксърс игра три сезона, но не успя да впечатли ръководството и бе изпратен в Далас Маверикс. Тексасци също се отказаха от услугите му и през 2018-а Ноел премина в Оклахома, като през миналия сезон записваше средно по 7.4 точки и 4.9 борби при 68% стрелба от полето.



Elfrid Payton has agreed to one-year, $5M deal with Knicks, agents Aaron Mintz and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020 В същото време гардът Елфрид Пейтън също се завръща в отбора от Голямата ябълка. Никс се лишиха от услугите му преди три дни, но сега стана ясно, че той е подписал същата сделка като Ноел - една година и $5 милиона. През миналия сезон 26-годишният плеймейкър регистрира средно по 10.0 точки, 4.7 борби и 7.2 асистенции.

