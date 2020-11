НБА Портланд и Кармело Антъни продължават заедно 22 ноември 2020 | 13:06 - Обновена Прочетена 89 0



Breaking: Carmelo Anthony has agreed to a one-year, minimum deal to return to the Portland Trail Blazers, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/wFhZeLhIhq — SportsCenter (@SportsCenter) November 21, 2020 Антъни бе привлечен в Портланд на 19 ноември 2019-а, въпреки че не беше играл в официален мач от НБА цяла една година. Той подписа договор до края на сезон 2019/20 и в 58 двубоя от миналата кампания реализираше средно по 15.4 точки и 6.3 борби при 43% стрелба от полето.

Ветеранът Кармело Антъни остава лоялен към организацията, която му подаде ръка в най-тежкия миг от професионалната му кариера. 36-годишното крило подписа нов договор с Портланд, който ще го задържи в Орегон поне още една година, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN. Заплатата на Мело ще бъде минимална - $2.5 милиона за предстоящия сезон, който ще бъде 17-и за 10-кратния участник в "Мача на звездите".Антъни бе привлечен в Портланд на 19 ноември 2019-а, въпреки че не беше играл в официален мач от НБА цяла една година. Той подписа договор до края на сезон 2019/20 и в 58 двубоя от миналата кампания реализираше средно по 15.4 точки и 6.3 борби при 43% стрелба от полето. Самият Кармело си бе пожелал да остане в Портланд още през август. - "Моля се да продължа да се състезавам в Портланд, защото тук открих своя дом. Съвпаднах си с организацията и съотборниците, както и те с мен. В този момент от кариерата ми вярвам, че това е най-доброто място за мен, особено с всичкия този опит, който натрупах. Наистина се надявам, че ще остана в Портланд. Иска ми се да запазим отбора си, да се изчистим от контузии и да се пробваме отново", сподели Мело. Damian Lillard

В кариерата си трикратният златен медалист от Олимпийски игри е изиграл 1,122 мача в НБА, в които бележи по 23.6 точки и взима по 6.5 борби. Избран е под №3 в Драфт 2003 от Денвър Нъгетс, където се превръща в звезда в следващите 8 години. След това оставя голяма следа и в Ню Йорк Никс, преди да се стигне до кратките му изяви с екипите на Оклахома и Хюстън.



