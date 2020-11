НБА Рондо ще помага на Трей Йънг и компания 22 ноември 2020 | 12:03 Прочетена 316 0



Free agent guard Rajon Rondo has reached an agreement with the Atlanta Hawks on a two-year, $15 million deal, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 21, 2020 Вчера стана ясно още, че Атланта е постигнал споразумение и с още един пойнт гард - Крис Дън, който до момента бе играч на Чикаго Булс. Дън се присъединява към Хоукс с договор за 2 години на стойност 10 милиона долара, като вторият сезон е опция на играча.



"Ястребите" продължават да имат интерес и към ограничения свободен агент Богдан Богданович. 28-годишният гард в първите си 3 сезона в НБА бе играч на Сакраменто Кингс. Все още обаче от Атланта не са отправили официална оферта към Богданович, който се цели в 4-годишен договор на стойност 72 милиона долара. Интерес към сръбския снайпер има и от страна на Индиана Пейсърс, но "Пешеходците" могат да подпишат с него само след т.нар. sign and trade сделка с "Кралете". Опитният плеймейкър Рейжон Рондо ще продължи кариерата си в Атланта Хоукс, стана ясно вчера. 34-годишният пойнт гард се разбра с "Ястребите" за договор за 2 сезона на стойност 15 милиона долара. Така Рондо, който помогна на Лос Анджелис Лейкърс да спечели титлата в НБА през миналия сезон, сега ще се опита да бъде от полза на младата звезда Трей Йънг и амбицирания да играе в плейофите тим на Хоукс.Вчера стана ясно още, че Атланта е постигнал споразумение и с още един пойнт гард - Крис Дън, който до момента бе играч на Чикаго Булс. Дън се присъединява към Хоукс с договор за 2 години на стойност 10 милиона долара, като вторият сезон е опция на играча."Ястребите" продължават да имат интерес и към ограничения свободен агент Богдан Богданович. 28-годишният гард в първите си 3 сезона в НБА бе играч на Сакраменто Кингс. Все още обаче от Атланта не са отправили официална оферта към Богданович, който се цели в 4-годишен договор на стойност 72 милиона долара. Интерес към сръбския снайпер има и от страна на Индиана Пейсърс, но "Пешеходците" могат да подпишат с него само след т.нар. sign and trade сделка с "Кралете".

