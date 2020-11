Де Бройне се оплака: Вече не знам правилата

Халфът Кевин де Бройне заяви, че честите промени в правилата за игра с ръка през последните години са предизвикали объркване след футболистите.

Белгийският национал от Манчестър Сити е разочарован от отмененото попадение за "небесносините" в дербито с Тотнъм в събота заради игра с ръка на Габриел Жезус, който след това асистира на Аймерик Лапорт, разписал се във вратата на лондончани. Голът не беше зачетен след консултация с видео асистент съдията, а Сити загуби с 0:2 от Тотнъм.

"I've been playing professional football for 12 years and the first 9 years there was no rule changes, the last 3 years there's been a lot. I don't know why football is such a nice game"



