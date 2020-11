Гредите и ВАР не позволиха на Специя и Аталанта да вкарат гол (видео)

Отборите на Специя и Аталанта завършиха наравно 0:0 на "Дино Мануци" в двубой от 8-ия кръг в Серия "А". Българският нападател Андрей Гълъбинов остана извън групата на новака поради контузия.

В самото начало на мача гредата спря техничен удар на Диего Фариас. В 40-ата минута Дуван Сапата също нацели страничната греда с шут по земя. В 56-ата Робин Госенс се разписа за бергамаските, но след намесата на ВАР голът му беше отменен заради много тънка засада на асистиралия му Сапата. Вратарят на домакините Иван Проведел също попречи на гостите да стигнат до победно попадение.

Atalanta are winless in their last 3 games, yikes pic.twitter.com/sKP5qdLTne