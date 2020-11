НБА Шампион с Лейкърс отива в Маями, Финикс се подсилва с Джей Краудър 21 ноември 2020 | 21:13 - Обновена Прочетена 380 0



Avery Bradley has agreed to join the Heat on a two-year, $11.6M deal, per @ShamsCharania pic.twitter.com/fiHGPwt2aI — Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2020 Брадли записа средно по 8.6 точки и 2.3 борби в 49 двубоя с отбора на "езерняците" миналия сезон. В кариерата си е играл още за Бостън Селтикс, Детройт Пистънс, ЛА Клипърс и Мемфис Гризлис. В същото време доскорошният играч на Хийт Джей Краудър поема към Аризона. 30-годишното крило подписва 3-годишна сделка на стойност $30 милиона с Финикс Сънс, потвърди Шамс. Краудър изкара само половин сезон като част от Маями, след като пристигна в отбора през февруари.

Jae Crowder will sign a three-year, $30M deal with the Suns, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/yNYPAZX5Dp — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020 Той записа средно по 11.9 точки и 5.4 борби в 20 двубоя от редовния сезон и по 12.0 пункта и 5.6 овладени топки в заключителната фаза на сезона.

Маями направи нов ход на свободния пазар. "Горещите" привлякоха свободния агент Ейвъри Брадли, който носеше екипа на шампиона Лос Анджелис Лейкърс през миналия сезон, съобщи Шамс Чарания. Договорът на гарда е 2-годишен на обща стойност $11.6 милиона. Брадли е второто ново попълнение в състава на Ерик Сполстра след крилото Мо Харклес, който подписа с Маями по-рано днес.Брадли записа средно по 8.6 точки и 2.3 борби в 49 двубоя с отбора на "езерняците" миналия сезон. В кариерата си е играл още за Бостън Селтикс, Детройт Пистънс, ЛА Клипърс и Мемфис Гризлис. В същото време доскорошният играч на Хийт Джей Краудър поема към Аризона. 30-годишното крило подписва 3-годишна сделка на стойност $30 милиона с Финикс Сънс, потвърди Шамс. Краудър изкара само половин сезон като част от Маями, след като пристигна в отбора през февруари.Той записа средно по 11.9 точки и 5.4 борби в 20 двубоя от редовния сезон и по 12.0 пункта и 5.6 овладени топки в заключителната фаза на сезона.

